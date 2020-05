Radio nationale : vers la promotion de Maamar Djebbour

Le célèbre journaliste sportif, Maamar Djebbour serait sur le point d’être promu au niveau de la Radio nationale, a rapporté le site bourse-dz. La radio nationale serait l’objet d’une réflexion approfondie, afin d’améliorer ses performances et son audimat dans un climat de rude concurrence avec le reste des supports médiatiques, affirme la source. Avec son réalisme et surtout son omniprésence au moment de la décision, Maamar Djebbour présente un profil idéal pour relever les nouveaux défis de la Radio. Rappelons qu’en novembre 2017, un accrochage verbal s’est produit entre l’ancien entraineur de l’équipe nationale de football, Rabah Madjer et le journaliste Maamar Djebbour. Le point de presse est entré dans une grande tension lorsque le journaliste de la Chaine 3 Maamar Djebbour a posé une question à Ryad Mahrez sur la qualité de jeu perdue depuis un an. Rabah Madjer n'a pas laissé le joueur répondre et a répliqué au journaliste, "vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale !". S'en suivra un échange vif, Madjer répondant par un "taisez-vous ! prenez votre retraite et laissez la place aux jeunes !" Moins d’une semaine après l’incident grotesque de la conférence de presse qui a suivi le match Algérie – République centrafricaine (3-0) au stade du 5 Juillet, la polémique n’a pas faibli. La presse nationale mais aussi internationale continuait de commenter le coup de gueule mémorable de Rabah Madjer à l’encontre de Maâmar Djebbour, journaliste de la Chaîne III. Le sélectionneur de l’Algérie avait accordé un entretien à France Football pour tenter d’expliquer son comportement inadmissible. “Ce journaliste (…) il me taille depuis toujours. Il m’attaque, il profite de son titre. Il y a deux jours, il était sur une chaîne de télé privée. Il m’a taillé, incroyable mais vrai : je ne suis pas un entraîneur, on n’a pas d’équipe nationale, on n’a pas de moyens etc. D’habitude, je ne dis rien. Mais ce coup-ci, j’avais mon capitaine Riyad Mahrez à mes côtés. Il lui a posé une question provocatrice (!) mais qui me visait en réalité. Il a dit que son niveau avait baissé, sous-entendant que je n’étais pas un bon entraîneur. On venait de gagner 3-0…”, avait-il expliqué.