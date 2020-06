Rachid Nekkaz veut enseigner l’anglais aux détenus !

L’homme d’affaires et ex-candidat à l’élection présidentielle, Rachid Nekkaz (en détention), veut se rendre utile à la prison de Kolea en enseignant l’anglais aux détenus, a rapporté une source médiatique. En effet, selon la même Rachid Nekkaz a adressé, au directeur général de l’administration pénitentiaire de la prison de Koléa, une demande officielle pour enseigner l’anglais et l’espagnol aux détenus afin de favoriser leur réinsertion professionnelle. Selon ses avocats qui lui ont rendu visite, l’homme d’affaires veut également enseigner les bases et les outils de gestion de l’entreprise aux détenus « afin que l’entrepreneuriat prenne une place de plus en plus importante en Algérie ». « Rachid Nekkaz s’est engagé à enseigner ces matières durant toute sa période d’incarcération, voir même 365 jours par an s’il était condamné à plusieurs années de prison », ont ajouté ses avocats. Accusé « d’atteinte à l’unité nationale » et d’«incitation à attroupement armé», Nekkaz a été placé en détention provisoire, le 4 décembre dernier, par le juge d’instruction du tribunal de Dar El Baida.