Rachid Nekkaz réagit à la libération de Karim Tabbou

Rachid Nekkaz, en prison depuis 209 jours, a réagi à la libération de certains détenus, survenue durant la même journée. « Rachid Nekkaz a exprimé sa joie à l’annonce de la libération des prisonniers, tels que Karim Tabbou, Amira Bouraoui, Samir Benlarbi, Slimane Hamitouch, Malik Riahb et d’autres », lit-on dans un post publié par l’administrateur de sa page Facebook. « Rachid Nekkaz a également déclaré que sa joie ne serait pas complète sans le développement et la prospérité de l’Algérie », ajoute encore la même source. Rappelons que « la chambre d’accusation près de la cour d’Alger statuera sur la détention provisoire de Rachid Nekkaz le 12 juillet », a annoncé jeudi dernier le comité national pour la libération des détenus (CNLD). Sous mandat de dépôt depuis le 4 décembre 2019, Nekkaz est poursuivi pour « atteinte à l’unité nationale », « incitation des citoyens à prendre les armes » et « attroupement et agression physique ».