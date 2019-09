Rachid Nekkaz n’est pas candidat à la présidentielle !

Candidat à l’élection présidentielle annulée du 28 avril dernier, Rachid Nekkaz refuse de participer à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. « On a dit qu’il est impossible de prendre part aux élections présidentielles si le premier ministre Bedoui, qui était ministre de l’Intérieur de Bouteflika, garde son poste. Vous savez que cette personne a trafiqué six millions de formulaires de signature en faveur du candidat Abdelaziz Bouteflika », a justifié Rachid Nekkaz, dans une vidéo publiée sur son compte Facebook. Outre le maintien de Bouteflika, le milliardaire cite un deuxième motif pour justifier sa décision de ne pas se porter candidat aux prochaines élections présidentielles. « Il est impossible de participer aux élections lorsqu’on voit nos frères emprisonnés pour port du drapeau amazigh ou cause du hirak », a-t-il ajouté. « Je vous dis aujourd’hui, à partir de la commune d’Ain Merane dans la wilaya de Chlef, que je ne participerai pas à ces élections parce que les conditions politiques ne sont pas réunies », a-t-il tranché.