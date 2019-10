Rachid Nekkaz menace de ridiculiser la France !

L’activiste et homme d’affaires algérien, Rachid Nekkaz, s’est exprimé, ce 24 octobre, dans une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Il y annonce son intention de « ridiculiser la France » si elle décide d’interdire le voile dans la rue. Filmé devant l’Assemblée nationale française, il a menacé les députés français de créer un fonds de 10 millions de dollars pour soutenir les femmes voilées en France. « C’est pour ridiculiser la France » Rachid Nekkaz semble remonté contre la France et il le fait savoir dans cette vidéo. « S’ils votent une loi pour interdire le voile dans la rue, je créerai un fonds de 10 millions de dollars pour payer toutes les amendes de toutes les femmes qui portent le voile librement dans la rue », a fait savoir le prétendant à la candidature à la présidentielle d’avril 2019 en Algérie. « C’est pour ridiculiser la France et chaque autre état européen qui décidera d’interdire le voile dans la rue », explique-t-il. Rachid Nekkaz explique sa colère par le fait qu’« il y ait en France un projet pour interdire l’islam ». Un projet qui aurait commencé, selon lui, en 2004 avec l’interdiction du voile à l’école.