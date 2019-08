RUSH DES ALGERIENS VERS LA TUNISIE : Le poste frontalier d’Oum Teboul pris d’assaut!

En effet, le poste-frontalier d’Oum Teboul, a connu un afflux inhabituel, 40 000 vacanciers algériens, ont emprunté cette route en deux jours.10 000 véhicules ont transité par ce poste durant le week-end dernier, rapporte cette source. De longues files d’attente s’étaient formées, certaines familles étaient contraintes de rester des heures sur les trottoirs. En dépit des moyens de facilitation consentis, notamment par la police des frontières (PAF) et les agents des douanes algériennes, notamment, pour le contrôle de routine des documents, il n’en demeure pas moins, que l’attente était très longue. Face à cette situation contraignante, beaucoup de passagers qui ont perdu patience, ont essayé, du coup, de contourner la file d’attente le long de la route bloquée, ce qui a provoqué des bagarres, informe, cette source. De nombreux véhicules attendaient aux frontières pour les formalités de passage. Des encombrements importants de la circulation routière, ont été constatés, bien que la police des frontières ait fourni tous les moyens pour faciliter les procédures d’entrée et de sortie en Tunisie. Parmi les raisons du rush, citées par la même source, l’approche de la fin de la saison estivale et de la rentrée scolaire a suscité un engouement et un intérêt grandissant des algériens pour la Tunisie. Ce n’est pas tout, selon les informations recueillies sur le terrain, le passage frontalier touristique de Maloula « a connu des perturbations, en raison de l’absence d’un système de réseau d’information », ce qui a contribué à la lenteur du traitement des passages, notamment des passeports, a-t-on expliqué.