RUMEURS ET DESINFORMATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX : Arrestation de deux personnes à Biskra

Les services de Sûreté de wilaya de Biskra ont arrêté, dans deux affaires distinctes, deux (2) personnes présumées impliquées dans la "propagation de rumeurs et désinformation sur les réseaux sociaux"’, a rapporté l’APS, citant le responsable de la cellule de communication de ce corps constitué, le commissaire Saïd Mouas. Exploitant une information relative à la diffusion sur un réseau social d’une vidéo montrant des policiers de la wilaya de Biskra, interdisant à des jeunes de se rassembler, à l’entrée de la période de confinement sanitaire partiel décrété dans la région, accompagné d’un commentaire désobligeant à l’égard de ce corps constitué, une enquête a été ouverte par les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) a précisé la même source. Les investigations menées ont permis, dans un premier temps, d’identifier les données du compte qui a diffusé la vidéo et la personne présumée coupable dans cette affaire, a-t-on noté, relevant que les enquêteurs ont procédé à l’arrestation, par la suite, d’un individu, âgé de 25 ans. Par ailleurs, les policiers de la daira de Tolga ont appréhendé une personne, âgée de 47 ans, impliquée dans une affaire d’"outrage à corps constitué" et "publication et diffusion d’informations et de vidéos tendancieuses susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et à l’intérêt national par l’usage d’un réseau social". Selon la même source, des policiers ont pisté des publications et vidéos postées sur un réseau social portant atteinte à un corps constitué et sont parvenus à identifier le diffuseur des ces informations avant de procéder à son arrestation. Les deux mis en cause ont été présentés devant le tribunal, dans le cadre d’une comparution directe, a-t-on noté soulignant que le premier inculpé a été écroué et le deuxième mis sous contrôle judiciaire.