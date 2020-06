RUE DE LA BASTILLE (ORAN) : Un jeune commerçant tente de s'immoler par le feu

Le centre-ville d'Oran a été secoué ce dimanche par une scène horrible d'un jeune commerçant vendeur de chaussures au niveau du marché de la rue des Aurès (ex-la Bastille) ,qui ce dernier devant le refus du propriétaire du magasin de lui accorder une réduction sur le montant du loyer n'a pas trouvé mieux pour sortir de l'ordinaire et s'exhiber devant tout le monde en tentant de s'immoler par le feu devant son magasin. Selon ses voisins, ce dernier exerce comme vendeur de chaussures dans un magasin qu’il a loué à un prix fort chez un particulier. « Il lui a demandé un délai pour verser le loyer et il a même demandé une petite réduction en raison de l’arrêt de son activité depuis le début du confinement. Mais le propriétaire des lieux n’a rien voulu savoir. Il lui a même fixé un délai pour verser son loyer, faute de quoi il l’expulserait des lieux », indiquent nos interlocuteurs. Hier, en tentant de reprendre son activité, il a été rappelé à l’ordre, gentiment, par des agents en faction dans la rue qui lui ont rappelé qu’en raison du confinement, il ne pouvait pas rouvrir son magasin. « Il a obtempéré, mais en se rappelant les menaces du propriétaire des lieux, il est rentré dans son magasin pour prendre une bouteille qui contenait un liquide inflammable et il a tenté de mettre fin à ses jours, si ce n'est l'intervention des citoyens qui l'ont secourus. C’est une victime de la cupidité du propriétaire des lieux. Il aurait pu lui réduire le montant du loyer ou tout simplement lui fixer un calendrier de paiement », affirment ses voisins. Et ce cas n’est pas le seul à Oran, où on signale que les propriétaires des magasins dans plusieurs rues commerçantes de la ville se livrent à un véritable chantage ces deux derniers mois. Il est à préciser que ce jeune commerçant qui présentait des brûlures du premier degré au bras a été transféré à l'hôpital pour des soins.