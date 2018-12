ROYAUME-UNI : Un Algérien décède dans un centre de détention

Un ressortissant algérien, âgé de 51 ans, est décédé dimanche dernier au Royaume-Uni après avoir été retenu dans un centre de détention pour migrants. Le corps du quinquagénaire devrait être rapatrié depuis l’aéroport Heathrow à Londres. Le journal britannique “The Independent” a rapporté dans son numéro de vendredi que la nouvelle a été annoncée par le ministère britannique de l’Intérieur. “Nos pensées vont à la famille (du défunt) en ces moments tristes”, a déclaré le porte-parole dudit ministère, avant de renchérir: “Comme lors de chaque décès survenu dans un centre de rétention, la police a été alertée et l’affaire a été confiée à l’Ombudsman des prisons et de la surveillance”. “Aucun détail supplémentaire ne sera communiqué au moment où les enquêtes se poursuivent”, a-t-il insisté. Notons que cette source n’a pas précisé les causes de la mort du quinquagénaire, sachant que The Independent n’a pas non plus divulgué l’identité de la victime, soulignant que sa famille a été informée.