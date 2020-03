ROUTE D’ORAN : La cité de 140 logements LPA sans eau, sans gaz ni eau

De nombreux habitants du quartier 140 logements (LPA) , implantés sur la route d’Oran , ont exprimé leur mécontentement de l'absence de plusieurs ressources énergétiques, à l’exemple de l'eau, le gaz, et l’électricité depuis une décennie , les laissant dans un isolement total où ils ont confirmé qu'ils sont contraints de recourir à des citernes d'eau mobiles pour l'acquisition de ce liquide vital, ainsi que les bonbonnes de gaz , où un grand nombre parmi ces habitants ont soulevé à plusieurs reprises leurs préoccupations aux responsables locaux , en vue d'intervenir et d'éliminer ces problèmes de longue date qui sont devenus une préoccupation pour eux. Plusieurs promesses ont été données pour l’électricité, mais en vain. Depuis plus de 10 ans déjà on constate qu’aucune opération n’a été envisagée «On n'a ni gaz, ni électricité», affirme un citoyen au niveau de cette cité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n’ont pas réglé ces problèmes depuis 9 ans », s'interroge notre interlocuteur. Les promesses sont toujours les mêmes :«Cela se fera dans les prochains jours» En attendant la concrétisation de ces engagements, les locataires continuent d'utiliser les bouteilles de gaz qu'ils font monter dans des tours de plusieurs étages. De ce fait, plusieurs appartements sont encore vides. Leurs occupants attendent à ce que toutes les conditions soient réunies pour s'installer.