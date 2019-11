ROSFA (TIARET) : Saisie de 1200 bouteilles de vin dissimulées dans des cageots de légumes

Voulant éviter un barrage dressé au niveau du tronçon routier relevant du CW 9 reliant la commune de Rosfa, à quelque 70 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, à celle d'Ain-Hadid, située dans une région frontalière avec la wilaya de Saida, le propriétaire d'un camion en provenance d'Oran et voulant fuir la situation, a été arrêté par les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Rosfa, territorialement compétents, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, par la cellule d'information et de communication relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret. Le communiqué précise que le camion en question transportait des fruits et des légumes ,cependant une fouille minutieuse a permis la découverte de 1.200 bouteilles de vin rouge, tous volumes et toutes marque confondus, dont la valeur a été estimée à 954.800 dinars. Un P.V, a été dressé à l'encontre du propriétaire et la quantité saisie a été remise aux services de la direction des domaines, ajoute le communiqué.