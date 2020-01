ROSFA (TIARET) : Des protestataires défoncent un portail de la mairie

Mercredi 22 janvier 2020, le siège de la mairie de la commune de Rosfa, à plus de 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le théâtre de plusieurs dépassements. .En effet, l'affichage des listes des bénéficiaires de 221 lots de terrain ainsi que celles des 40 logements sociaux, a été la goutte qui a fait débordé le vase, apprend-on auprès de nos sources présentes sur les lieux. Les sources ajoutent que des citoyens contestataires, ont catégoriquement fermé le siège de l'APC, interdisant l’accès à tous les employés et citoyens. Ne s’arrêtant pas à ce point, ces derniers ont défoncé le portail de l’entrée au siège de l'A.P.C et ont dressé une tente, en signe de grand mécontentement, gardant un cachet pacifique et se consentant à manifester leur ire dans les normes de civisme, précisent nos sources qui ajoutent que des éléments de la gendarmerie nationale ont déployé un cordon sécuritaire bien organisé en quadrillant les lieux pour éviter tout dérapage.