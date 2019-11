ROLE DE L’ARMEE DANS LA SOCIETE : Gaïd Salah préside un colloque historique à Béni Messous

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, préside, aujourd‘hui, jeudi 07 novembre 2019, le colloque historique intitulé : «Le rôle et la place de l’Armée dans la société» au niveau du Cercle National de l’Armée à Béni Messous. Ce colloque, animé par des professeurs et des Moudjahidine, a pour objectif de mettre en exergue le rôle de l’Armée et sa contribution, aux côtés des autres institutions, dans l’édification de l’Etat algérien indépendant et souverain.