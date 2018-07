ROBINETS A SEC DEPUIS UNE ANNEE : Pénurie d’eau à Hadjadj plage

Voilà que l’été frappe fort avec de fortes chaleurs, les habitants de la commune de Hadjadj dans la wilaya de Mostaganem, déplorent une pénurie d’eau qui selon eux, dure depuis une année sans que les autorités compétentes interviennent. En effet, des robinets à sec, les habitants de la commune n’ont trouvé que les tractrices citernes, seule alternative pour ces malheureux résidants et à des prix fous. Bien que les services de l’ADE sont complètement absents dans cette zone balnéaire, aucune explication n’a été donnée concernant cette pénurie qui continue à s'éterniser, a déclaré un des résidents de cette commune ... À moins que c'est prémédité avec la complicité de certains vannistes. Ces derniers ne dépendent même pas de l'ADE, engagé aléatoirement par la commune car c'est leur lieu de résidence permanent. Ils agissent comme bon leur semble ajoute ce dernier. Dénonçant leur marginalisation et l’absence de l’eau potable dans leurs robinets, les citoyens de la commune de Hadjadj interpellent le premier responsable de la wilaya dans le but de trouver une solution urgente à cette pénurie d’eau, notamment en cette saison de chaleur.