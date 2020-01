RND : Mihoubi évoque un changement de nom du parti

Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique RND, Azzedine Mihoubi a déclaré samedi, que les cadres et les militants comptent changer le nom du parti. Cette idée intervient, selon Mihoubi, dans le cadre d’une vision de reconstruction d’un parti plus ouvert, et capable de donner de nouvelles idées. En effet, Azzedine Mihoubi a animé samedi un point de presse dans lequel il évoque un changement du logiciel du RND, à l’occasion du prochain congrès prévu pour les 19 et 20 mars prochain. « Une nouvelle approche », « de nouvelles idées » pour un « parti différent, ouvert », en phase avec les revendications du Hirak : telles sont les pistes sur lesquelles sont appelés à plancher les responsables du parti en prévision du prochain congrès en vue de marquer une rupture qui se traduira également par un changement de nom du parti. Azzedine Mihoubi, qui ne s’y est pas trop attardé hier dans son intervention liminaire, est revenu sur problèmes organiques que vit le parti, excluant l’existence d’une crise ou d’une fracture et parle de « cas disciplinaires qui concerne quatre individus qui ont annoncé d’ailleurs leur retrait du parti ». « La session extraordinaire du Conseil national s’est déroulée dans de bonnes conditions, ceux qui sont exclus, suite à des mesures disciplinaires, n’ont plus le droit de parler au nom du parti, auquel cas ils feront l’objet de poursuites judiciaires », prévient Azzedine Mihoubi qui juge par ailleurs « prématurée sa candidature pour le poste de secrétaire général ».