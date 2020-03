RND : Les congrès régionaux soutiennent Mihoubi à la tête du parti

Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND) Azzedine Mihoubi se dirige droit vers une confirmation en poste, à l’occasion du congrès extraordinaire du parti prévu les 18 et 19 mars prochain. Les congrès régionaux tenus samedi ont tous apporté un soutien au candidat malheureux à la présidentielle du 12 décembre, pour le poste de secrétaire général. Dans un message posté sur sa page et repris par celle du RND, sur facebook, Mihoubi a tenu à remercier et félicité «tous ceux qui ont contribué à la réussite des congrès régionaux du parti, tenus samedi (Annaba, Constantine, Oran, Hassi Messaoud, Bechar, Blida et Sétif), dont des secrétaires de wilaya, des organisateurs et des délégués ». « Je les remercie pour m’avoir plébiscité et pour la confiance qu’ils ont renouvelé à ma personne », a-t-il clairement écrit, mettant en avant leur « prédisposition à réussir le congrès extraordinaire du 18 mars ». Azzedine Mihoubi voit ainsi la route balisée pour rester au poste qu’il occupe depuis juillet 2019 en tant que intérimaire en remplacement d’Ahmed Ouyahia, en détention à la prison d’El Harrach dans le cadre d’affaires « liées à la corruption ». Légalement, le congrès devait être convoqué dans les trois mois qui suivaient sa désignation à la direction du parti, mais la participation à la présidentielle du 12 décembre a poussé le RND à faire l’impasse sur cette échéance statutaire.