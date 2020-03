RND : Le congrès extraordinaire du parti reporté

Le communiqué indique que "En application des décisions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives aux mesures préventives tendant à limiter la propagation du Coronavirus dans notre pays, la commission nationale chargée de préparer le congrès extraordinaire du parti informe tous les délégués du report du congrès extraordinaire du RND qui était prévu les 18 et 19 mars 2020 à une date ultérieure devant être fixée en fonction des dispositions prises par les autorités suprêmes du pays concernant cette pandémie". Pour rappel, la commission nationale de préparation du congrès extraordinaire lors duquel un nouveau SG du RND devrait être élu, avait annoncé la réception de deux demandes de candidature à ce poste. Il s'agit de Azeddine Mihoubi (SG par intérim) et Ilyes Achour, membre du Conseil de la nation (W. Blida). A noter que «Mihoubi exerce une véritable hégémonie sur le parti. Il a tissé un important réseau de fidèles au sein du conseil national, c’est lui-même en personne qui a mis en place la commission de préparation du congrès et qui a supervisé les congrès régionaux, soit par sa présence ou en déléguant un de ses soutiens, donc il a plus de chances de dominer le congrès. Alors que le sénateur de Blida n’a pas fait pour l’heure un quelconque travail de coulisses», expliquent nos sources. La commission avait également rappelé aux délégués du congrès extraordinaire qu'à "l'exception de ces deux demandes de candidature déposées dans les délais fixés en vertu des dispositions du statut et du règlement intérieur du parti, aucune autre demande ne sera acceptée après le 4 mars 2020, date butoir".