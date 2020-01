RISQUES DUS AU CORONAVIRUS : L'aéroport Ahmed Benbella sous haute surveillance

Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé mercredi que 440 cas confirmés de pneumonie causée par le nouveau coronavirus (2019-nCoV) avaient été signalés dans 13 régions de rang provincial à la fin de la journée de mardi. Parmi ces cas, neuf se sont avérés mortels, tous dans la province centrale du Hubei, a précisé Li Bin, directeur adjoint de la Commission nationale de la santé. Le nombre de cas d’infection a récemment connu une hausse, probablement en raison de l’amélioration des méthodes de diagnostic et de réactifs avancés pour confirmer la pneumonie causée par le nouveau Coronavirus. Au niveau de l’aéroport d’Oran Ahmed Benbella, on est sur le qui-vive, des mesures drastiques sont imposées aux voyageurs surtout ceux qui arrivent de Chine et des pays avoisinants, où on a détecté le virus porté par des ressortissants chinois. Une appréhension expliquée par le nombre élevé de la communauté chinoise à Oran et plusieurs wilayas de l’ouest où ils travaillent pour la majorité dans des chantiers de travaux publics. A Oran seulement, on a dénombré lors de l’année 2019, pas moins de 3.789 travailleurs chinois dans 32 sociétés, exerçant pour la plupart dans le domaine du BTPH, suivis par l’Inde, le pays voisin avec 1.121 travailleurs, ce qui met le pays sous la menace de la propagation du virus, avec le nombre élevé de voyages vers et depuis leurs pays d'origine.