RISQUE D’EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE A MASCARA : 05 familles lancent un appel de détresse

Cette habitation a déjà vu la mort d’une locataire et/ où une autre est handicapée à vie après qu’une partie de l’immeuble s’est effondrée sur elles. Ces familles vivent comme des rats, 3 à 5 personnes entassées dans une pièce sans la moindre intimité et sans la moindre commodité, alors qu’en 2019, des familles font la chaine devant les WC avec leurs enfants. Ces familles partagent l’habitation à raison d’une à deux pièces par famille avec des toits effondrés, des murs fissurés et une humidité à coupe le souffle. L’ensemble des personnes sont atteintes de maladies chroniques. Cette maison a reçu la visite de la Commission du CTC qui l’a décrétée comme inhabitable. Puis ce fut l’APC qui a établi un arrêté sous le n 1642/2014, pour confirmer le danger que représente cette habitation pour ses occupants. Le décret en question était précédé d’un rapport de constat fait par l’APC en 2004. La wilaya avisée pour le même problème par de différents moyens, aucune décision n’a vu le jour. Au niveau des services de l’APC, on apprend que le lieu est un risque pour ces familles. Un dossier a été transmis à la daïra où un responsable disait que ces derniers sont avertis du danger et que leurs dossiers vont être versés dans le dossier du logement social. Or, que le salaire de ces occupants est actuellement entre 26 et 27.000 da, ce qui ne leur pas de bénéficier de logements sociaux, Mme Houria disait « j’ai déposé mon dossier il y a plus de 20 ans, le constat a été fait en 2004, pourquoi nous avons été laissés jusqu’à maintenant, après que nos salaires furent améliorés ?». On se voit lésés par rapport au reste des citoyens de la ville de Mascara, c’est pourquoi, on lance un S.O.S au Wali qui reste notre dernier recours disait Si Ahmed.