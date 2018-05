RICHESSE DES PAYS D’AFRIQUE : L’Algérie à la 4ème place

A cet effet, la banque africaine de développement (BAD) a publié un rapport, dans lequel figure le classement des pays du continent africain, selon leurs produits intérieurs bruts (PIB). La BAD a pris le soin de mentionner dans le document de 216 pages intitulé « perspectives économiques en Afrique 2018 », les évolutions macroéconomiques et les changements structurels au niveau de chaque pays. Ainsi, les pays d’Afrique disposant de ressources naturelles ont été considérés comme pays plus riches. L’Algérie occupe la 4e place dans ce classement, avec un PIB équivalent à presque 160 milliards de dollars (le PIB par habitant est de l’ordre de 3917 dollars). Ce qui fait d’elle un des pays les plus riches d’Afrique. Le Maroc vient en 5e position avec 104 milliards de dollars (2832 dollars par habitant), la Tunisie quant à elle est classée en 12e position avec un PIB égal à 42 milliards de dollars (3689 dollars par habitant). En tête du classement des pays les plus riches d’Afriques, vient le Nigeria avec un PIB de l’ordre de 405 milliards de dollars, suivi par l’Egypte et l’Afrique du Sud avec respectivement 333 et 295 milliards de dollars.