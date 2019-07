RFI s’intéresse au général Toufik

Radio France Internationale (RFI) s’est intéressée aux services de renseignements algériens auxquels elle a consacré un long article. «Pouvoir incontournable et occulte, les services de renseignements algériens ont toujours été l’arme secrète du régime», écrit RFI, qui retrace «une histoire marquée, durant plusieurs décennies, par le puissant DRS (Département du renseignement et de la sécurité) dirigé par le mystérieux général Toufik. RFI s’est intéressée au «cas» du général Toufik dont la biographie «est entourée de mystères». L’ancien patron de l’ex-DRS a tiré son omnipotence de «l’absence de présidence forte à même de contrôler le DRS», estime une experte sollicitée par RFI. Ce qui «a vraisemblablement laissé à ce dernier une grande marge de manœuvre dans son développement et a donné à son chef un pouvoir considérable», explique-t-on encore.