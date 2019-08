REVUE EL-DJEÏCH : L’Armée insiste sur la présidentielle dans les plus ‘’brefs délais"

En effet, cette démarche se concrétisera à travers l'adoption de la voie du dialogue national serein et constructif auquel ont fait appel les bonnes initiatives avec leurs contenus réalistes et raisonnables", lit-on dans l'éditorial de la revue El-Djeïch dans son dernier numéro. "Ces élections présidentielles attendues portent en elles les indices de davantage d'avancées sur la voie de la consolidation des fondements de l'Etat de droit dans le prolongement du renouveau économique, de la prospérité sociale et de l'affermissement de la sécurité et de la stabilité", conclut la même source. Le lien entre le peuple algérien et l'Armée nationale populaire (ANP) "ne cesse de se renforcer", du fait que le peuple est "conscient" de l'engagement de l'institution militaire à veiller au plein accomplissement des missions qui lui sont assignées, a souligné la revue El-Djeïch. "Le lien entre le peuple algérien dans sa totalité et son ANP n'a de cesse de se renforcer du fait que le peuple algérien est conscient de l'engagement de l'institution militaire à veiller au plein accomplissement des missions qui lui sont assignées", toujours selon la même source. Le souci majeur (de l'ANP) et sa préoccupation première qui restent la défense de la souveraineté nationale et la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple, ont fait que cette institution constitutionnelle "jouisse de la totale confiance du peuple, au point que tous les vils complots visant à lui porter atteinte sont voués à l'échec, tant il s'agit là d'un lien existentiel très profond unissant le peuple à son armée".