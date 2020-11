REVUE EL-DJEÏCH : "L'Algérie sera plus solide et ouverte"

En effet, il est écrit dans son éditorial que "Avec la Constitution de novembre, l’Algérie sera plus solide et ouverte, tant elle consacre l’alternance démocratique au pouvoir et assure un changement radical du mode de gouvernance et de ses mécanismes". Selon la revue, ce changement "provoquera une véritable rupture avec les pratiques du passé qui ont sapé l’autorité de l’Etat et a été à l’origine de la perte de confiance du citoyen envers ses institutions constitutionnelles". "Elle permettra, comme l’a affirmé le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, de +poser les fondements d’un système démocratique garantissant la protection des droits et des libertés, réalisant l’équilibre entre les différents pouvoirs et assurant la moralisation de la vie quotidienne+", a-t-elle ajouté. La revue de l'Armée a salué, dans ce contexte, la "loyauté" du peuple algérien qui a "fait prévaloir la voix de la raison et l’intérêt de la patrie sur tout autre intérêt, contribuant ainsi au succès du référendum sur le projet d’amendement de la Constitution et ouvrant la voie à la concrétisation du projet de la nouvelle Algérie et à la réalisation de ses aspirations dans une Algérie puissante, sûre et prospère". Elle a estimé que le référendum sur la nouvelle Constitution "préfigure l’avènement de la nouvelle Algérie dont les premiers jalons ont été posés par le peuple algérien", relevant que le choix de la date du 1er novembre pour l'organisation de ce référendum "a une puissante dimension symbolique". Ce choix, a-t-elle poursuivi, est "synonyme de fidélité au sacrifice des valeureux Chouhada qui ont offert leur vie pour que nous puissions vivre et pour que vive l’Algérie libre et indépendante". "Tant que l’objectif poursuivi est l’édification d’un Etat émanant de la volonté du peuple et à son service, la nouvelle Algérie verra inéluctablement le jour à travers une série de réformes profondes inscrites dans la Constitution de novembre 2020", a-t-elle soutenu.