REVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ELECTORALES : L’ANIE prolonge le délai

L’autorité nationale indépendante des élections a annoncé(ANIE), ce jeudi, soir le prolongement du délai pour la révision exceptionnelle des listes électorales, du 12 au 17 octobre en cours. En effet, l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé, dans un communiqué, l'ouverture de la "révision périodique" des listes électorales durant la période allant du 12 au 17 octobre courant, et ce en "réponse à une revendication insistante" exprimée par les jeunes citoyens pour pouvoir exercer leur droit constitutionnel. "Conformément à la loi organique 19-07 du 14 septembre 2019 relative à l'ANIE, la loi organique 16-10 du 25 août 2016 portant régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 14 et 15, l'ANIE annonce l'ouverture de la révision périodique des listes électorales sous la supervision de l'Autorité nationale indépendante des élections, et ce durant la période allant du 12 au 17 octobre 2019", lit-on dans le communiqué.