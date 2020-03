REVISION DE LA CONSTITUTION : Touati plaide pour l'ouverture d'un dialogue national

Le président du Front National Algérien (FNA), Moussa Touati, a plaidé, samedi à Alger, pour l'ouverture d'un dialogue national afin de choisir le mode du prochain système politique souhaité par le peuple et ce avant la mise en place d'une commission ad hoc chargée de son élaboration. Prononçant une allocution à l'occasion de l'ouverture d'une conférence régionale des présidents des bureaux de wilayas du Centre, M. Touati a appelé à "l'ouverture d'un dialogue national afin de choisir le mode du prochain système politique souhaité par le peuple, et ce avant la mise en place d'une commission ad hoc chargée de l'élaboration de la Constitution", mettant l'accent, dans ce sens, sur l'impératif d'être à l'écoute des revendications exprimées lors des marches en vue d'y répondre rapidement". Le président du FNA a insisté, en outre, sur l'élaboration d'une Constitution purement algérienne, différente des anciennes Constitutions, a-t-il dit, à même de répondre aux revendications du peuple algérien et de sortir le pays de sa crise. Concernant les affaires internes du parti, M. Touati a appelé les militants du FNA à aller au contact du simple citoyen et écouter ses préoccupations, ainsi qu'à aller, régulièrement, sur le terrain et organiser des conférences pour faire connaître le parti et ses activités.