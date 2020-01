REVISION DE LA CONSTITUTION : Talaia El Hourriyet exige ‘’la parole au peuple’’

Le bureau politique de Talaie El Hourriyet a tenu sa réunion mensuelle ordinaire, le samedi 18 janvier 2020, au Siège national du Parti, sous la présidence de M. Saadi Abdelkader, président du Parti par intérim, selon un communiqué. Le bureau politique a réaffirmé, à l’occasion, l’attachement du Parti Talaie El Hourriyet à « l’unité et à la cohésion nationale et appelé au respect, par tous, des symboles de la Nation qui constituent le ciment fédérateur de l’unité nationale. » Le bureau politique note l’ouverture par la présidence de la République de consultations bilatérales avec des personnalités nationales, des leaders des partis politiques et de la société civile sur la « situation globale du pays et la révision profonde de la Constitution », et tout en appelant à la promotion de cet exercice et le consacrer en mode de gouvernance en Algérie, et souhaite à ce que le contenu et les objectifs de ces consultations soient portés, en toute transparence, à la connaissance de l’opinion publique nationale. Le bureau politique considère, par ailleurs, que la profonde réforme constitutionnelle revendiquée par le Hirak est un exercice éminemment politique et que le lancement de tout processus de révision constitutionnelle doit être l’occasion de redonner la parole au peuple qui détient le pouvoir constituant, en mettant en place des mécanismes adéquats pour la représentation populaire la plus large possible, à toutes les étapes du processus, et non seulement au niveau du processus référendaire.