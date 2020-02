REVISION DE LA CONSTITUTION : Le parti FAN contribuera avec des propositions

Le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benbadssalem a déclaré, samedi à Sidi Bel-Abbès, que son parti participera avec des propositions aux consultations sur la révision de la Constitution, auxquelles a appelé le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Animant un meeting populaire à la bibliothèque principale de lecture publique "Moudjahid Mohamed Kebbati", en présence des militants du parti, Djamel Benabdeslam a souligné que "le Front de l’Algérie nouvelle est disposé et prêt à participer aux consultations portant sur la révision de la Constitution pour présenter sa vision sur ce qu'il voit comme bénéfique pour l'Algérie et son peuple". Rappelant la position du parti quant aux élections présidentielles du 12 décembre, M. Benabdessalem a indiqué que le FAN avait insisté sur la participation à ce vote pour élire un président légitime de la République algérienne comme solution à la crise et pour faire face aux problèmes internes et externes du pays et les enjeux et risques auquel il est confronté.