REVISION DE LA CONSTITUTION : Le conseiller du Président fait le point sur le calendrier

Le conseiller en communication du président de la République, le Dr Mohamed Lagab a animé mercredi un point de presse pour donner quelques indications sur le calendrier de la révision de la constitution, selon une démarche qui se décline en trois phases. La première phase est déjà en cours, à la faveur de la désignation du panel d’experts qui travaille, sous la direction du Pr Laraba à la production d’une première copie en fonction des orientations directives données par le chef de l’Etat. Les experts ont deux mois pour rendre leur copie qui sera soumise à un débat avec les acteurs politiques et les représentants de la société civile, une phase qui devrait s’étaler sur deux mois avant la présentation du texte devant le parlement pour un débat en plénière retransmis par la télévision nationale. C’est le texte final, qui est la synthèse des propositions des experts, des partis politiques et des parlementaires qui sera soumis, in fine, au référendum populaire. « Le président veut arriver à une Constitution consensuelle pour assurer la stabilité constitutionnelle du pays et le protéger contre les turbulences dues à des révisons intempestives et récurrentes», précise Mohamed Lagab.