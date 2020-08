REVISION DE LA CONSTITUTION : La date du référendum fixée au 1er novembre

En effet, l'annonce du référendum constitutionnel intervient à l'occasion de l'audience accordée lundi par le président Tebboune au président de l'Autorité nationale indépendante des élections,Mohamed Charfi, qui lui a présenté "un exposé sur les préparatifs des prochaines échéances électorales inscrites à l'agenda politique, à commencer par le référendum sur le projet de révision constitutionnel, le 1er novembre prochain , à la lumière des consultations effectuées par le président de la République, avec les parties concernées" , ajoute le communiqué de la présidence de la République. Par ailleurs, après l’annonce de la date du référendum constitutionnel prévue pour le 1er novembre prochain, et en attendant la distribution à large échelle du projet annoncée pour les prochains jours, des partis politiques interrogés mardi par la radio nationale se sont exprimés. C’est le cas de Abderrazak Makri du MSP qui a d’abord rappelé son soutien au principe de la révision de la Constitution, expliquant que « nous prenons acte de la décision, mais nous attendons de voir la copie pour vérifier si la Commission d’experts a pris en considération nos propositions, notamment celles ayant trait à l’identité nationale » Pour le représentant d’El Moustakbel, « le président Tebboune a tenu sa parole » en annonçant la tenue de référendum, espérant un « texte le plus consensuel possible pour une grande participation à la consultation le 1er novembre prochain » Le représentant de Jil Djadid, pour sa part espère que « la nouvelle constitution sera à la hauteur de l’événement du 1er novembre 1954.On a besoin d’une nouvelle constitution pour asseoir un état de droit, espérons que le 1er novembre 2020 sera le point de départ pour l’Etat de droit. » L’universitaire Makhlouf Serhane considère le 1er novembre comme « un choix judicieux, du fait de la symbolique particulière de cette date dans l’imaginaire des algériens. Le 1er novembre 54, c’est le départ de la révolution pour la libération du pays, espérons que le 1er novembre 2020 sera le départ pour la nouvelle Algérie dont la nouvelle constituions sera la pierre angulaire Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé les membres du Gouvernement et les walis réunis, mercredi passé, à se préparer à l’étape du référendum sur l’avant-projet de révision de la Constitution actuellement en phase de «collecte des propositions». En effet, dans son allocution à l’ouverture de la réunion Gouvernement-walis au Palais des Nations, M. Tebboune a déclaré: « je vous invite, dès maintenant, à vous préparer à l’étape du référendum (sur l’avant-projet de révision de la Constitution), afin de garantir les meilleures conditions et moyens matériels et psychologiques à même de permettre au citoyen d’avoir son mot à dire sur l’avenir de son pays», adressant ses remerciements «à tous ceux qui ont contribué à l’enrichissement de la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution parmi les personnalités nationales, les partis politiques, les syndicats, les associations civiles, les enseignants universitaires et autres».