REVISION DE LA CONSTITUTION : L’UNFA mobilisée pour assurer le succès du référendum

L'Union nationale des femmes algériennes a affirmé sa mobilisation "inconditionnelle" et son adhésion aux efforts visant à assurer le succès du référendum sur la révision de la Constitution, prévu le 1er novembre. L'UNFA annonce la "mobilisation inconditionnelle" de ses militantes sur tout le territoire national et leur adhésion aux efforts visant à assurer l'aboutissement du référendum du 1er novembre, indique un communiqué de l'Union. L'UNFA appelle la femme à "se mobiliser pour convaincre les citoyens de l'importance d'accomplir leur devoir électoral et contrer ceux qui tentent d'ébranler la stabilité et la sécurité du pays", selon la même source qui précise que l'Union "salue le respect par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune de ses engagements, notamment l'élimination de toute forme de sous-développement dans les zones d'ombre, la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue, et contre les bandes de quartiers", se félicitant par la même de la "rationalisation des dépenses des deniers publics et la relance du processus de réforme à travers la révision de la Constitution, en prélude à l'édification de l'Algérie nouvelle".