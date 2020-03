REVISION DE LA CONSTITUTION : Journée d'information sur les articles du secteur

L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) organisera à partir de demain, mercredi 11 mars, à Alger une journée d'information sur les articles concernant le secteur de l'information et de la communication, dans le cadre du projet de révision de la Constitution, ont annoncé les organisateurs. Cette journée permettra aux représentants des différents médias algériens de débattre du sujet et d'essayer de contribuer avec des propositions et idées au projet de réformes constitutionnelles. La rencontre enregistrera la participation d'"experts et de spécialistes en la matière", selon l'ONJSA. Le projet de révision de la Constitution fait l'objet de larges consultations auprès des acteurs de la vie politique et de la société civile.