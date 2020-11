REVISION DE LA CONSTITUTION : Djerad souligne l’avenir d’une nouvelle Algérie

En effet, après avoir accompli son devoir électoral, M. Djerad a déclaré que ce jour est un "jour pour l'avenir de l'Algérie nouvelle que nous souhaitons tous pour nos fils et petits fils. La voix aujourd'hui est au peuple et au citoyen et chacun est libre de choisir le chemin qu'il souhaite pour son pays". Ce jour, qui coïncide avec le premier novembre, date du déclenchement de la guerre de libération nationale, "représente, pour le peuple algérien, l'Histoire glorieuse, celle des martyrs et des moudjahidine, et qui a permis à nos ancêtres de libérer le pays". Par ailleurs, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, a affirmé dimanche à Alger que le référendum sur l'amendement constitutionnel constituait un départ pour l'édification d'une "nouvelle République enracinée dans les valeurs du 1er novembre". Après avoir accompli son devoir électoral à l'école primaire "El-Mamoun" à El-Biar (Alger), M. Fenniche a déclaré à la presse que "le référendum constitue un départ en vue d'édifier une nouvelle République enracinée dans les valeurs du 1er novembre", ajoutant que "cette nouvelle République qui sera basée sur la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés consacrera l'Etat de droit". Il a rappelé, par la même occasion, que la jeunesse jouit d'un "intérêt particulier" dans le projet de Constitution soumis à référendum. A ce propos, le président du Conseil constitutionnel a indiqué que son instance "suit instant par instant l'opération électorale", saluant les efforts de l'Etat qui a assuré tous les moyens et les conditions pour la réussite de cette échéance électorale.