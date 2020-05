REVISION DE LA CONSTITUTION : Distribution de la mouture de l’avant-projet

La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution, dévoilée jeudi par la présidence de la République, a détaillé dans son exposé des motifs les axes contenus dans la lettre du Président Abdelmadjid Tebboune, soulignant que les exigences de l'Etat de droit consistent en le renforcement des droits fondamentaux et des libertés publiques, la séparation des Pouvoirs, une justice indépendante ainsi que la moralisation de la vie publique. « La Présidence de la République affirme qu’il s’agit d’un simple projet de texte appelé à être modifié et soumis à tout ajout ou suppression, et appelle au strict respect des mesures préventives de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) ». Le souci du peuple algérien et ses aspirations à des mutations sociales "profondes" pour l'édification d'une Algérie nouvelle, comme il l'a exprimé pacifiquement dans le mouvement populaire du 22 février 2019, "en totale cohésion avec son Armée nationale populaire", ont été mis en exergue dans le préambule de la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution. Il est souligné, dans le même cadre, que le peuple "entend garder l'Algérie à l'abri de la fitna, de la violence et de tout extrémisme des discours haineux et de toutes formes de discrimination en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation, et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République". "Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationale", le peuple entend également se doter d'institutions fondées sur "la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d'un Etat démocratique et républicain". La Constitution se veut être "le cadre nécessaire au renforcement du lien national et de la garantie des libertés démocratiques du citoyen", souligne le préambule.