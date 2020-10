REVISION DE LA CONSTITUTION : Des jeunes se mobilisent à Mostaganem

En prévision du référendum populaire sur la révision de la constitution, il a été constaté une prise de conscience de la part des jeunes de la wilaya de Mostaganem, où une participation massive est attendue, vue l’importance de l’événement. En effet, une jeunesse ayant longtemps réclamé, son droit à prendre les rênes de la vie politique et se poser comme moteur de changement. En ce sens, plusieurs jeunes se sont présentés aux services des APC concernés à travers la wilaya de Mostaganem pour s’inscrire sur les listes électorales, dans l’espoir que les ajustements posés et leurs aspirations se concrétisent avec le référendum, et se reflètent sur leur situation sociale et économique. Les ajustements ont englobé dans le projet de la révision de la constitution des acquis pour les jeunes afin d’ encadrer leurs activités et étaler d’une manière franche leurs préoccupations quotidiennes, ainsi que leurs créations, en s’intégrant en tant qu’acteurs importants dans le domaine social et économique. C’est dans ce contexte, que le professeur des sciences politiques de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem xxxx a mis l’accent sur la nécessité et l’importance de ces acquis et le rôle de la jeunesse dans la prochaine étape. ‘’Il faut que les jeunes et la société civile soient en mesure d’assumer la responsabilité, la balle est désormais entre leurs mains, ils doivent s’intégrer dans la vie politique et se consacrer sur le principe de transparence, la prochaine étape ouvre une nouvelle page pour les jeunes’’ a-t-il dit. Cette masse juvénile active et stratégique dont l’Algérie a fort besoin à tout moment pour construire et concrétiser un sursaut de développement.