REVISION DE LA CONSTITUTION : Appel à l’organisation d’un débat approfondi

A quelques jours du Référendum prévu pour le 1er novembre prochain, le débat sur le projet de révision de la Constitution s’installe. Le Forum de la société civile, qui s’est donné pour mission de mener campagne de vulgarisation de la mouture proposée par le chef de l’Etat, investit le terrain. Dans un reportage diffusé, ce mercredi, sur les ondes de la radio Chaine 3, les militants de ce Forum mettent en garde contre «les manipulations politiciennes» et appellent à un débat approfondi. «La mouture de la nouvelle constitution nécessite un débat approfondi, car il y’a beaucoup de commanditaires qui nous guettent, dont l’objectif est de déstabiliser le pays et stopper le processus constitutionnel en Algérie», a déclaré le commandant des scouts musulmans Algériens, Abderahmane Hamzaoui. Le «Forum de la société civile» se veut comme un espace de débat et d’échange, M. Hamzaoui a exhorté les acteurs de la société civile, les personnalités nationales et surtout la jeunesse à prendre part à ce débat. «En tant que jeune, je ne dirai pas que la mouture donne une grande place à la jeunesse et à la société civile, mais elle renforce leurs positions», déclare, pour sa part, Bouras Yakoub, membre de ce Forum. Il estime que la société civile est au service de la société et de la nation, «pas comme dans le passé, lorsqu’elle subissait des pressions», note-t-il. L’agenda de ce Forum est désomrais fixé. Ses membres comptent sillonner toutes les wilayas du pays jusqu’au 24 octobre prochain.