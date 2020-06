REVISION CONSTITUTIONNELLE : Le Comité d'experts destinataire de 1800 dossiers de propositions

Le Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle a été destinataire de près de 1.800 dossiers de propositions relatives aux amendements prévus dans la mouture de la Constitution, a révélé mardi le rapporteur et porte-parole du comité, Walid Aggoun, précisant que la plupart des propositions avaient trait aux droits et libertés, à la séparation des pouvoirs et au pouvoir judiciaire. Invité de la Radio El-Bahdja en compagnie de Karim Khelfane, membre du comité, M. Aggoun a fait savoir que "le Comité d'experts chargé de formuler des propositions sur la révision constitutionnelle a été destinataire de près de 1.800 dossiers comportant des centaines de propositions relatives aux amendements prévus dans la mouture". Il a souligné, dans ce sens, que les membres du comité "tiennent compte de toutes les propositions qu’ils s’attellent à examiner et à classer par thème avant de les soumettre au président de la République". La plupart des propositions "concernent les droits fondamentaux et les libertés publiques, la consolidation de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, le pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption", a-t-il indiqué. Concernant les délais de présentation de la mouture finale au Parlement avant de la soumettre à un référendum populaire, M. Aggoun a tenu à affirmer qu’"il s’agit d’un comité technique qui a soumis des propositions amendables et que toutes les étapes suivantes sont du ressort du président de la République".