REVISION CONSTITUTIONNELLE : La carte de vote n’était plus obligatoire

La carte de vote n’était plus obligatoire lors du scrutin d’hier, c’est ce que l’Autorité nationale Indépendante les Elections (Anie) avait rendu public dans un communiqué. En effet, l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) avait annoncé la possibilité pour les électeurs d'exercer leur droit électoral au référendum sur le projet d'amendement constitutionnel au niveau des bureaux de vote où ils sont inscrits en présentant leur pièces d'identité, indique dimanche un communiqué de l'ANIE. Les électeurs avaient la possibilité de prendre connaissance des centres où ils sont inscrits via le site électronique de l'ANIE: "https://services.ina-elections.dz/orientation". "L'ANIE avait informé les électeurs qu'ils pouvaient exercer leur droit électoral à l'occasion du référendum sur l'amendement constitutionnel le 1er novembre 2020 à travers les bureaux de vote où ils ont inscrits, en présentant leurs pièces d'identité (carte d'identité nationale, permis de conduire, passeport), jointes, si possible, de la carte d'électeur", avait noté le communiqué. "Afin de prendre connaissance du centre ou du bureau de vote où l'électeur est inscrit, ce dernier peut s'assurer qu'il est inscrit sur la liste électorale de sa commune via la plateforme électronique de l'ANIE sur le lien susmentionné", conclut la source.