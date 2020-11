REVISION CONSTITUTIONNELLE : 64 journalistes étrangers accrédités

Soixante-quatre (64) journalistes étrangers ont été accrédités pour couvrir le scrutin relatif au référendum sur la révision de la Constitution, a indiqué le vice-président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Abdelhafid Milat. "L'ANIE a répondu favorablement à la majorité des demandes d'accréditation formulées par des médias étrangers", ce qui dénote "l'ouverture de l'Algérie sur les médias", a déclaré M. Milat dans une déclaration à l'APS. "Ce nombre important représentant différents médias, écrits et audiovisuels, intervient en dépit de la crise sanitaire due à la propagation de la pandémie de Covid-19", s'est félicité le même responsable. Par ailleurs, "l'ANIE a accrédité 1669 journalistes des médias nationaux mobilisés pour couvrir le déroulement de l'opération de vote à travers les différentes wilayas du pays". A ce propos, M. Milat a assuré que "tous les moyens matériels et logistiques ont été mobilisés pour permettre aux journalistes de mener à bien leurs missions", relevant que "des badges ont été octroyés à ces derniers pour leur permettre de couvrir les informations sur place à travers le territoire national". "Cet intérêt dénote le rôle des médias, porte-voix du peuple et des électeurs, d'autant que les regards du monde entier sont braqués sur l'Algérie qui organise la première élection après celle de la Présidentielle de 2019".