REVENDIQUANT LA REVISION DES SALAIRES : Les travailleurs de l’ADE en grève à Tizi-Ouzou

Des travailleurs de l’unité de Tizi-Ouzou de l’Algérienne des eaux (ADE) ont entamé lundi une grève de deux jours et un rassemblement à l’intérieur du siège de leur unité afin de demander la révision de la grille des salaires et la revalorisation du salaire de base. Lors de ce rassemblement des membres de la section syndicale ont pris la parole pour rappeler la principale revendication des employés de l’unité de Tizi-Ouzou à savoir la « restructuration de la grille des salaires et l’augmentation du salaire de base ». Ils ont dénoncé la non prise en charge de cette revendication exprimée par les travailleurs depuis presque une année afin d’éliminer tous les écarts concernant les avancements catégoriels, y compris les avancements horizontaux. Ils ont rappelé que plusieurs démarches ont été faites pour faire aboutir cette revendication et qui ont été soldées le 23 juin dernier par la signature d’un accord de principe, mais »malheureusement depuis, la doléance n’a pas été prise en charge » ont-ils déploré. La direction de l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE, a fait savoir que la révision de la grille des salaires ne relève pas de ses prérogatives.