REVENDICATIONS DU PEUPLE : L’Armée réaffirme sa pleine adhésion

L’armée rappelle également agir dans le cadre de ses missions constitutionnelles notamment l’article 28. « La proposition en question (article 102, NDLR) comporte une solution inscrite dans la Constitution, permettant à l’Algérie de traverser la conjoncture actuelle en toute sécurité et d’éviter ainsi des scénarios aux retombées néfastes », écrit El Djaich dans son éditorial intitulé « La voix du peuple est souveraine ». Pour l’armée, la solution a été « favorablement accueillie » par le peuple. El Djaich s’en prend une nouvelle fois à « certaines parties » qui « tentent de porter atteinte à la crédibilité et à l’image de l’institution militaire, afin de faire avorter les revendications légitimes clairement exprimées par le peuple ». El Djaich poursuit: « Se berce d’illusions celui qui croit que tel ou tel plan pourrait tromper le peuple, tant le lien étroit qui le lie à son armée s’est renforcé et consolidé ces dernières années, au point que ces vociférations qui s’élèvent, au service d’intérêts personnels étroits et au détriment des intérêts suprêmes de la patrie, ne sauraient, en aucune circonstance, le rompre ». « La position de l’ANP face aux développements que connaît le pays demeure immuable », poursuit l’éditorial. « Mue par sa conviction émanant de son attachement à la légitimité constitutionnelle, l’ANP a réaffirmé sa pleine adhésion aux revendications légitimes du peuple algérien et l’a soutenu, tout comme le peuple algérien a favorablement apprécié et accueilli cette démarche, voyant en elle la solution la plus appropriée pour surmonter la crise et mener le pays vers la sécurité et la stabilité.