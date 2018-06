REVALORISATION DES RETRAITES : Les augmentations et les rappels versés en ce mois

En effet, le gouvernement vient de revaloriser les pensions accordées aux retraités, suite à une décision du Président de la République. L’arrêté relatif à son application a été publié le lundi 11 Juin au journal officiel n°30, officialisant ainsi l’augmentation décidée. Ce dernier a précisé que l’état a apporté une modification, concernant les taux. Ces derniers s’appliqueront au montant mensuel et non annuel de la pension et allocation de retraite, résultant des cotisations du retraité. Ils s’appliquent aussi sur le montant mensuel de la pension d’invalidité. Les augmentations seront touchées par les retraités à partir du 22 Juin 2018, avec effet rétroactif au premier Mai de l’année 2018. Pour rappel, les taux sont variables en fonction du montant de la pension et de l’allocation perçue. Les retraités touchant des pensions d’un montant inférieur à 20.000 dinars bénéficieront d’une augmentation mensuelle de 5%, tandis que ceux touchant des pensions comprises entre 20.000 et 40.000 dinars toucheront des augmentations de 2,5%,les personnes touchant des pensions de 40.000 à 60.000 dinars auront des augmentations de 1,5%, celles dont les pensions sont de 60.000 à 80.000 dinars se verront octroyer des augmentations de 1% et enfin, 0,5 % d’augmentations seront allouées aux personnes dont la pension de retraite est supérieure à 80.000 dinars mensuels.