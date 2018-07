REVALORISATION DE LA PEAU DU MOUTON : Plus de 250 mille peaux seront collectées à Oran

Cette opération, première du genre au niveau du pays, et initié par le wali d'Oran M Mouloud Chérifi, s’inscrit dans le cadre du programme du ministère de l’Industrie et des Mines, en collaboration avec celui de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et avec le soutien de la Banque mondiale, selon la déclaration du directeur de l'industrie et des mines de la wilaya d’Oran, qui nous a indiqué que des sites de collecte et de salinisation des toisons seront opérationnels durant toute la journée de l'Aid El Adha. Cette expérience-pilote, qui concernera également les wilayas d’Alger, Constantine et Annaba, vise à valoriser le cuir, une matière première de valeur commerciale et économique nationale et internationale. Il s’agira également de préserver l’environnement, car ces peaux sont considérées comme des déchets par les citoyens, a expliqué notre même interlocuteur. Cette opération verra la mobilisation des collectivités locales. Les communes procéderont à la collecte des peaux de moutons qui seront transportées directement aux Centres d’enfouissement technique des déchets (CET) pour les saliniser puis les transférer vers les tanneries, selon l’accord convenu lors de cette rencontre. Cette initiative a vu la participation de quatre tanneries à Oran, de l’entreprise publique de la commune d’El-Amria (Aïn Témouchent), de l’entreprise Enasel qui fournira ce produit en quantités suffisantes, l’entreprise de nettoiement d’Oran ainsi que l’association Souboul Kheirat qui s’occupera également de la collecte. Pour la réussite de cette initiative, la direction de wilaya des affaires religieuses a été chargée de la campagne de sensibilisation sur l’importance de cette opération, qui débutera le 3 août prochain.