REUNION URGENTE DE LA LIGUE ARABE SUR LA PALESTINE : L’Algérie réaffirme sa ferme position

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, a participé ce samedi au Caire, à la réunion urgente des ministres arabes des Affaires étrangères, consacrée à l’examen des développements de la question palestinienne, suite à l’annonce de ce qui a été appelé le « Deal du siècle », a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette réunion, M. Bladehene a réaffirmé « la ferme position de l’Algérie quant au soutien absolu et inconditionnel du peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes irrévocables à l’établissement de son Etat indépendant et souverain, avec El-Qods Echarif pour capitale », conclut la même source, citée par l’APS.