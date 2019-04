REUNION SECRETE DU 26 MARS : L’ambassade de France dément

Philippe Régis, conseiller de presse et de communication de l’ambassade de France en Algérie, apporte un démenti formel aux supposées réunions secrètes et suspectes auxquelles auraient participé des membres des services français. « L’Ambassade de France en Algérie n’a pas jugé utile jusqu’ici de démentir les accusations totalement farfelues lancées par la chaîne Echourouk News », écrit le diplomate dans une mise au point adressée à certains titres de la presse nationale. « Elle constate que d’autres médias (…) se permettent de faire écho à des accusations diffamatoires et sans fondement. L’Ambassade de France, au titre de son droit de réponse, dément donc formellement toute participation française, quelle qu’elle soit, à une supposée «réunion secrète du 26 mars» évoquée par Echorouk News et reprise sans aucune vérification », par des titres de la presse, dénonce-t-il. « L’ambassade de France en Algérie est extrêmement choquée que l’on ose lui prêter l’intention de nuire aux intérêts de l’Algérie et de son peuple., Elle saisit cette occasion pour rappeler que la France respecte la souveraineté de l’Algérie et celle de son peuple ami, qu’elle ne s’ingère pas dans ses affaires intérieures et qu’elle n’a aucune volonté de le faire », conclut-il.