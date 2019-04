REUNION SAÏD BOUTEFLIKA - GENERAL TOUFIK : Ouyahia dément sa participation

Le Rassemblement national démocratique (RND) a démenti ce vendredi 5 avril la participation d’Ahmed Ouyahia, secrétaire général du parti, à une réunion avec Saïd Bouteflika, frère et conseiller particulier du président démissionnaire, et Mohamed Mediene, dit Toufik, ex patron du renseignement. « Le RND dément formellement les déclarations d’Abdelaali Rezagui (écrivain-journaliste) alléguant la présence d’Ahmed Ouyahia à une réunion, organisée la fin du mois passé, avec les présidents de partis nationaux ainsi que des responsables », pointe un communiqué de la formation politique publié sur sa page Facebook. Le parti d’Ahmed Ouyahia a également dénoncé ce qu’il a qualifié de rumeurs dont le but est « ternir l’image » de son secrétaire général.