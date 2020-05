REUNION EXCEPTIONNELLE DU CONSEIL DES MINISTRES : Le sort de l’année scolaire à l’ordre du jour

Le communiqué a précisé "Le Conseil des ministres tiendra dimanche matin le 10 mai 2020 une réunion exceptionnelle sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", Cette réunion sera consacrée à la poursuite de l'étude et l’adoption du projet de la loi de finances complémentaire (LFC) de l'année 2020, et aux mesures prises pour la réorganisation de la fin de l'année scolaire et universitaire en cours. En effet, c’est un conseil des ministres bien particulier que le chef de l’Etat présidera aujourd’hui, pour trancher définitivement sur le sort de l’année scolaire 2019/2020, mise entre parenthèses depuis le 12 mars, pour cause de Coronavirus, et les examen de fin d’année. Dimanche dernier, le Conseil, en examinant la question, avait décidé de donner au temps le temps en créant une commission composée des ministres de l’Education, l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle ; elle doit formuler des propositions concrètes pour permettre au chef de l’Etat de prendre la bonne décision. "C'est au président de la République de trancher en dernier ressort au sujet de l'année scolaire et des examens, car la décision est d'abord politique", avait déclaré dimanche dernier Mohamed Adjaout, ministre de l'Education. Dans l'intervalle, la commission composée des trois ministres a tenu plusieurs réunions pour affiner son document final élaboré sur la base des concertations tous azimuts entre organisations des parents d’élèves, syndicats, experts en pédagogie. Sous toutes réserves, le scénario le plus probable, selon les spécialistes des questions de l’Education est le suivant est l'annulation des examens du fin du cycle primaire et BEM, le passage pour la première année moyenne et secondaire se fera sur la base des notes obtenues lors des deux premiers trimestres.