REUNION DU HAUT CONSEIL DE SECURITE : Confinement total pour Blida et partiel pour Alger

Cette décision a été prise au cours d'une réunion du Haut Conseil de Sécurité, présidée par le président Tebboune, consacrée à l'examen et au suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus dans le pays, a précisé un communiqué sanctionnant cette réunion. «Dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covide-19, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, a présidé, ce jour 23 mars 2020, au siège de la présidence de la République, une réunion du Haut conseil de sécurité consacrée à l’examen de la situation sanitaire prévalant dans le pays à la lumière de dernières décisions prises à cet effet ainsi que les moyens de renforcement du dispositif mis en place pour endiguer la propagation de l’épidémie à travers le territoire national. Il a été décidé «un confinement total, à domicile, pour une durée de dix (10), renouvelables, avec interdiction de circulation de et vers cette wilaya», a précisé la même source, ajoutant que «les sorties à caractère exceptionnel doivent être autorisées au préalable par les services compétents de la gendarmerie ou de la sûreté nationale». Concernant la wilaya d’Alger, il a été décidé «un confinement de 19 heures au lendemain à 7 heures du matin», a noté la même source précisant que «cette mesure sera étendue à toutes les wilayas où est apparu et où apparaîtra le virus, conformément aux observations quotidiennes du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière». Le communiqué a indiqué, toutefois, qu’un «décret exécutif sera publié pour préciser les dispositions prévues à travers cet ensemble de mesures». Le dernier bilan du Coronavirus communiqué lundi par la Commission nationale de veille et de suivi de l’évolution du Covid-19 en Algérie a fait état de 230 cas confirmés et 17 décès, précisant que 150 cas étaient enregistrés dans la wilaya de Blida.