REUNION DU GOUVERNEMENT : Une nouvelle stratégie pour le transport aérien

Plusieurs secteurs étaient au menu d'une réunion du gouvernement par visioconférence tenue jeudi sous la présidence du premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. En effet, la même source précise que "Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, ce jeudi 3 septembre 2020, une réunion du gouvernement, qui s'est déroulée par visioconférence. L'ordre du jour a porté sur l'examen de deux projets de décrets exécutifs relatifs aux secteurs de l'agriculture et du développement rural et celui de la pêche et des productions halieutiques. Lors de cette réunion, il a été procédé, également, à la présentation de quatre communications relatives aux secteurs de la culture, des transports, de l'intérieur et de la santé. Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural relatif à l'examen d'un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n 96-459 du 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles. Selon un communiqué des services du Premier ministre, le gouvernement a entendu un exposé présenté par M. Lazhar Hani sur la stratégie de développement du secteur du transport aérien dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale. « La stratégie proposée englobe tous les volets liés au transport aérien, notamment la gestion des aéroports, le développement du transport aérien au plan domestique et au niveau international, la création du Hub d’Alger, le développement de l’activité de fret aérien, le dimensionnement de la flotte aérienne ainsi que les modalités de son financement », a détaillé le communiqué. Par ailleurs, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire sur quatre projets de marchés de gré à gré simple avec des entreprises publiques pour le raccordement au gaz naturel au niveau de la wilaya de Médéa. Ces projets ont pour objet le raccordement des localités de sept communes de la wilaya de Médéa au réseau public de distribution de gaz naturel. Ils'agit, respectivement, des communes de Si El Mahdjoub, Ouled Bouachra,Hanacha, Bouaichoune, Gouia, Rebaia et Sidi Ziane. Lesdits projets s'inscrivent dans le cadre du programme de développement prioritaire destiné à la prise en charge des préoccupations des populations habitants les zones d'ombre de ces communes.Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Santé,de la Population et de la Réforme hospitalière sur le projet de réalisation d'un centre hospitalo-universitaire de 700 lits à Staouéli (Alger). Ce pôle sanitaire est appelé à renforcer les structures de soins au niveau de la wilaya d'Alger et contribuer aussi à désengorger et à réduire la pression existante sur les structures hospitalières.