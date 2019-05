REUNION DES PARLEMENTAIRES FLN AUJOURD’HUI A L’APN : Mouad Bouchareb sur les traces de Bouhadja

L’évolution de la situation politique entre Mouad Bouchareb et le reste de son groupe parlementaire se dirige vers le cas vécu récemment après la destitution de Said Bouhadja. En effet, après plus de deux semaines, de l’élection d’un nouveau SG au FLN, les appels pour la démission de l’actuel président se poursuivent à travers la pétition qui est signée, par les députés ainsi que l’appel lancé par Mohamed Djemai. Cependant, jusqu’à présent aucune réaction ou signe d’envie de démission n’est donné par Bouchareb, pis encore, ce dernier, continue à programmer des séances de questions orales au niveau de l’APN, et cela malgré la desserte de l’hémicycle par tous les députés. Ce dimanche encore, les députés présents au niveau de l’APN, ont réitéré leur appel pour Bouchareb, « nous l’appelons à présenter sa démission d’une manière civilisée » a indiqué le président du groupe parlementaire du FLN, Khaled Bouriah. Pour Abdelkader Touahria, président de la commission agricole au niveau de l’APN, « Bouchareb doit répondre à la demande du peuple qui exige son départ». Lors de la réunion d’aujourd’hui, nous saurons si Bouchareb, coopère avec le reste de son groupe parlementaire, ou bien il tiendra tête à la large doléance de ses collègues de l’APN. Dans ce cas, il risque de connaitre le même sort subi par son prédécesseur, Bouhadja, à qui ils ont fermé la porte de l’assemblée avec des chaines pour l’empêcher d’accéder à son bureau.