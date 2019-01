REUNION DE L’ALLIANCE PRESIDENTIELLE CE SAMEDI : Annonce imminente de la candidature du Président

Le Coordonnateur de l'instance dirigeante du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb a, en outre, annoncé, l'installation d'une instance nationale de préparation de la prochaine élection Présidentielle qui se chargera de mener la campagne électorale au profit du candidat du parti. Après avoir annoncé le report du Congrès extraordinaire du parti à après la Présidentielle du 18 avril, M. Bouchareb a fait savoir qu'une instance nationale de préparation de cette échéance électorale sera installée et sera composée, notamment ,d'anciens et d'actuels ministres appartenant au parti, des membres des deux chambres du Parlement, ainsi que des cadres du parti ayant occupé des postes de responsabilité". La création de cette instance intervient en vue de mener la campagne électorale au profit du candidat du parti, une mission qui " sera menée à bien", a assuré M. Bouchareb, affirmant que le FLN suit " un programme solide et ambitieux, dont beaucoup de choses ont été concrétisées à ce jour". Cette instance sera constituée de plusieurs comités, chacun aura toute latitude de choisir son président et son bureau, dont le Comité d'information et de communication, le Comité de collecte des signatures au profit du candidat du parti, ainsi que le Comité chargé de l'établissement des rapports qui veillera à l'élaboration de " comptes rendus précis, en vue de définir les lacunes et œuvrer à les remédier ", précise M. Bouchareb, soulignant que " l'ère du travail anarchique au parti, sans la moindre présentation de documents et preuves, était révolue".